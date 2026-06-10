День в истории: 10 июня 1934 года прошел финал чемпионата мира по футболу

Этот финал стал одной из самых ярких страниц ранней истории мировых первенств. Для Италии домашний турнир завершился триумфом, а для Чехословакии — серебром и уважением болельщиков, сумевших увидеть упорную борьбу до самого конца. Матч 1934 года запомнился не только драматичной развязкой, но и тем, как уже на заре чемпионатов мира решались судьбы футбольных эпох.