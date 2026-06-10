Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Аргентина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.80
П2
16.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Тринидад и Тобаго
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Венгрия
3
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Беларусь
2
:
Буркина-Фасо
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
ДР Конго
1
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Перу
1
:
Испания
3
П1
X
П2

День в истории: 10 июня 1934 года прошел финал чемпионата мира по футболу

10 июня 1934 года в Риме на стадионе «Национале ПНФ» состоялся финал второго в истории чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В решающем матче встретились сборные Италии и Чехословакии, а сама игра проходила в изнуряющую жару: температура воздуха приближалась к 40 градусам. Для обеих команд это был шанс впервые завоевать главный трофей мирового футбола, и напряжение финала ощущалось с первых минут.

Счет открыла сборная Чехословакии. На 71-й минуте отличился Антонин Пуч, и итальянцам пришлось идти вперед большими силами. Ответный гол хозяев забил Раймундо Орси, сравняв счет на 81-й минуте и вернув интригу в матч. После этого встреча перешла в дополнительное время, где решающий мяч провел Анджело Скьявио. Его гол принес Италии победу со счетом 2:1 и первый в истории титул чемпиона мира.

Этот финал стал одной из самых ярких страниц ранней истории мировых первенств. Для Италии домашний турнир завершился триумфом, а для Чехословакии — серебром и уважением болельщиков, сумевших увидеть упорную борьбу до самого конца. Матч 1934 года запомнился не только драматичной развязкой, но и тем, как уже на заре чемпионатов мира решались судьбы футбольных эпох.