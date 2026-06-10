День в истории: 10 июня 1934 года прошел финал чемпионата мира по футболу

В решающем матче встретились сборные Италии и Чехословакии, а сама игра проходила в изнуряющую жару: температура воздуха приближалась к 40 градусам. Для обеих команд это был шанс впервые завоевать главный трофей мирового футбола, и напряжение финала ощущалось с первых минут.
Счет открыла сборная Чехословакии. На 71-й минуте отличился Антонин Пуч, и итальянцам пришлось идти вперед большими силами. Ответный гол хозяев забил Раймундо Орси, сравняв счет на 81-й минуте и вернув интригу в матч. После этого встреча перешла в дополнительное время, где решающий мяч провел Анджело Скьявио. Его гол принес Италии победу со счетом 2:1 и первый в истории титул чемпиона мира.
Этот финал стал одной из самых ярких страниц ранней истории мировых первенств. Для Италии домашний турнир завершился триумфом, а для Чехословакии — серебром и уважением болельщиков, сумевших увидеть упорную борьбу до самого конца. Матч 1934 года запомнился не только драматичной развязкой, но и тем, как уже на заре чемпионатов мира решались судьбы футбольных эпох.