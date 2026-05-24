Уокер удивился отсутствию Фодена в заявке Англии на ЧМ

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер прокомментировал решение главного тренера национальной команды Томаса Тухеля не включать Фила Фодена в заявку на чемпионат мира 2026 года. Интервью опубликовано на talkSPORT.
«Это стало для меня шоком, потому что я знаю, что Фил способен показывать каждый день. Но, вероятно, сам Фил скажет, что не продемонстрировал всего, на что способен, в “Манчестер Сити”», — заявил Уокер.
Также экс-футболист высказался о лучшей позиции Фодена на поле. По мнению Уокера, полузащитник наиболее эффективен в роли атакующего хавбека.
«Я думаю, что его лучшая позиция — “десятка”. Фил может играть и на флангах, но для меня его сильнейшая роль — в пространстве между линиями», — отметил Уокер.
Томас Тухель ранее заявил, что при выборе состава ориентировался не только на уровень таланта, но и на баланс команды. В заявку Англии на чемпионат мира также не попали Гарри Магуайр и Трент Александер-Арнолд.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня.