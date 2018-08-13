Болельщика оштрафовали за забитый в Кубке России гол
В матче 1/64 финала Кубка России по футболу между «Благовещенском» и «Сахалином» произошел курьезный эпизод.
В матче 1/64 финала Кубка России по футболу между «Благовещенском» и «Сахалином» произошел курьезный эпизод.
Болельщик выбежал на поле и пробил по мячу, забив гол в ворота «Сахалина». Это произошло сразу после окончания встречи, которая завершилась победой «Сахалина» со счетом 3:0.
Фанат оштрафован на три тысячи рублей.
В 1/32 Кубка России «Сахалин» сыграет с иркутским «Зенитом».