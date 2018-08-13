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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщика оштрафовали за забитый в Кубке России гол

В матче 1/64 финала Кубка России по футболу между «Благовещенском» и «Сахалином» произошел курьезный эпизод.

Источник: РИА "Новости"

Болельщик выбежал на поле и пробил по мячу, забив гол в ворота «Сахалина». Это произошло сразу после окончания встречи, которая завершилась победой «Сахалина» со счетом 3:0.

Фанат оштрафован на три тысячи рублей.

В 1/32 Кубка России «Сахалин» сыграет с иркутским «Зенитом».

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