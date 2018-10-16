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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Калуги» забил гол ударом через себя

Полузащитник «Калуги» Андрей Волгин отличился в матче второй лиги против молодежной команды «Химки».

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Источник: РИА "Новости"

Во втором тайме «Калуга» получила право на угловой. После розыгрыша вратарь «Химок» выбил мяч, но гости двумя передачами головой вернули мяч к линии вратарской, откуда Волгин пробил через себя и попал в угол ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Волгина это 8-й мяч в этом сезоне.

Андрей Санталов

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