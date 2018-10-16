Игрок «Калуги» забил гол ударом через себя
Полузащитник «Калуги» Андрей Волгин отличился в матче второй лиги против молодежной команды «Химки».
Полузащитник «Калуги» Андрей Волгин отличился в матче второй лиги против молодежной команды «Химки».
Во втором тайме «Калуга» получила право на угловой. После розыгрыша вратарь «Химок» выбил мяч, но гости двумя передачами головой вернули мяч к линии вратарской, откуда Волгин пробил через себя и попал в угол ворот.
Для Волгина это 8-й мяч в этом сезоне.
Андрей Санталов