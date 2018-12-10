ФК «КАМАЗ» предложил Бузовой стать спонсором клуба

Футбольный клуб «КАМАЗ» обратился к известной телеведущей и певице Ольге Бузовой во Всемирный день футбола.



«Мы внимательно изучили ваши творчество, соцсети и концертную деятельность. По итогам нескольких месяцев обсуждений мы пришли к выводу, что вы могли бы стать спонсором нашего клуба.



“КАМАЗ” из Набережных Челнов клуб с большой историей, развитой инфрастурктурой и внушительной армией болельщиков. Совместно с вами наш клуб может стать одним из грандов российского футбола.



Если вы согласитесь, то сразу станете обладателем вот этого белоснежного грузовика КАМАЗ», — сказал Артем Раскольников, руководитель отдела маркетинга ФК «КАМАЗ».