ФК «КАМАЗ» предложил Бузовой стать спонсором клуба
За это певица получит грузовик.
За это певица получит грузовик.
Футбольный клуб «КАМАЗ» обратился к известной телеведущей и певице Ольге Бузовой во Всемирный день футбола.
«Мы внимательно изучили ваши творчество, соцсети и концертную деятельность. По итогам нескольких месяцев обсуждений мы пришли к выводу, что вы могли бы стать спонсором нашего клуба.
“КАМАЗ” из Набережных Челнов клуб с большой историей, развитой инфрастурктурой и внушительной армией болельщиков. Совместно с вами наш клуб может стать одним из грандов российского футбола.
Если вы согласитесь, то сразу станете обладателем вот этого белоснежного грузовика КАМАЗ», — сказал Артем Раскольников, руководитель отдела маркетинга ФК «КАМАЗ».
«КАМАЗ» выступает во второй лиге чемпионата России. Последний раз команда играла в высшем российском дивизионе в 1997 году.
Андрей Санталов