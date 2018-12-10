Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
9.12
Реал Сосьедад1
Вальядолид2
Футбол. Зарубежный
9.12
Милан0
Торино0
Футбол. Зарубежный
9.12
Бетис2
Райо Вальекано0
Все события
Фоторепортажи
19Похвалы и медали от Виталия Мутко
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

ФК «КАМАЗ» предложил Бузовой стать спонсором клуба

За это певица получит грузовик.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «КАМАЗ» обратился к известной телеведущей и певице Ольге Бузовой во Всемирный день футбола.

«Мы внимательно изучили ваши творчество, соцсети и концертную деятельность. По итогам нескольких месяцев обсуждений мы пришли к выводу, что вы могли бы стать спонсором нашего клуба.

“КАМАЗ” из Набережных Челнов клуб с большой историей, развитой инфрастурктурой и внушительной армией болельщиков. Совместно с вами наш клуб может стать одним из грандов российского футбола.

Если вы согласитесь, то сразу станете обладателем вот этого белоснежного грузовика КАМАЗ», — сказал Артем Раскольников, руководитель отдела маркетинга ФК «КАМАЗ».

Во время загрузки произошла ошибка.

«КАМАЗ» выступает во второй лиге чемпионата России. Последний раз команда играла в высшем российском дивизионе в 1997 году.

Андрей Санталов

Месси обсудил свое возвращение в сборную Аргентины
Бешеная стюардесса и роковая Загитова: россиянки взяли Канаду
Финал Кубка Либертадорес спасла сумасшедшая концовка
В России снова лидирует команда, играющая плохо. Это закономерно
Держись, Голландия! Сборная РФ едет в страну коньков и тюльпанов
Дзагоев и Ефремов не полетели на матч ЦСКА с «Реалом»
Бе: Логинов? Когда попался на допинге, уважения не вернешь
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь