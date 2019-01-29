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18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналдиньо сделал хет-трик в пляжном футболе

Легенда по-прежнему в порядке.

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Источник: РИА "Новости"

Бразилец Роналдиньо сыграл в прощальном матче звезды пляжного футбола Жоржиньо.

Символическая сборная Бразилии разгромила Японию 11:4, а сам Роналдиньо забил в этом матче три мяча.

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«С удовольствием сыграл в прощальном матче звезды и брата, которого подарила мне жизнь. Спасибо за приглашение, Жоржиньо!» — написал Роналдиньо в твиттере.

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Жоржиньо забил 315 голов в 303 матчах за сборную Бразилии, это третий результат в истории национальной команды.

Андрей Санталов

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