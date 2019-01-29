Роналдиньо сделал хет-трик в пляжном футболе

Источник: РИА "Новости"

Бразилец Роналдиньо сыграл в прощальном матче звезды пляжного футбола Жоржиньо.



Символическая сборная Бразилии разгромила Японию 11:4, а сам Роналдиньо забил в этом матче три мяча.

«С удовольствием сыграл в прощальном матче звезды и брата, которого подарила мне жизнь. Спасибо за приглашение, Жоржиньо!» — написал Роналдиньо в твиттере.