Лучшие тренеры мира по версии France Football (фотогалерея)
Лучшим тренером признан голландец Ринус Михелс, возглавлявший сборную Нидерландов и испанскую «Барселону».
Лучшим тренером признан голландец Ринус Михелс, возглавлявший сборную Нидерландов и испанскую «Барселону».
Вторым стал шотландец Алекс Фергюсон, работавший в английском «Манчестер Юнайтед», замкнул тройку итальянец Арриго Сакки, тренировавший сборную Италии.
Бывший тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский занял шестое место в списке,