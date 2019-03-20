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00:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучшие тренеры мира по версии France Football (фотогалерея)

Лучшим тренером признан голландец Ринус Михелс, возглавлявший сборную Нидерландов и испанскую «Барселону».

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Вторым стал шотландец Алекс Фергюсон, работавший в английском «Манчестер Юнайтед», замкнул тройку итальянец Арриго Сакки, тренировавший сборную Италии.

Бывший тренер сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский занял шестое место в списке, экс-тренер московского «Торпедо» Виктор Маслов — 23-е.

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