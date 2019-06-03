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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболистка вынесла с поля на руках подругу по команде (видео)

Редкий момент.

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Источник: Instagram Эльвиры Тодуа

Необычный эпизод случился в женском чемпионате России. Защитник ЦСКА Ксения Коваленко получила травму в концовке матча с «Торпедо». Вратарь армейской команды Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле, вынеся на бровку на руках.

«Вот это капитан! Это капитанище», — отметил комментатор матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тодуа и Коваленко также вместе играют за сборную России.

ЦСКА разгромил «Торпедо» 4:0 и продолжает лидировать в чемпионате.

Андрей Санталов

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