Футболистка вынесла с поля на руках подругу по команде (видео)
Редкий момент.
Редкий момент.
Необычный эпизод случился в женском чемпионате России. Защитник ЦСКА Ксения Коваленко получила травму в концовке матча с «Торпедо». Вратарь армейской команды Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле, вынеся на бровку на руках.
«Вот это капитан! Это капитанище», — отметил комментатор матча.
Тодуа и Коваленко также вместе играют за сборную России.
ЦСКА разгромил «Торпедо» 4:0 и продолжает лидировать в чемпионате.
Андрей Санталов