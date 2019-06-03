Футболистка вынесла с поля на руках подругу по команде (видео)

Необычный эпизод случился в женском чемпионате России. Защитник ЦСКА Ксения Коваленко получила травму в концовке матча с «Торпедо». Вратарь армейской команды Эльвира Тодуа помогла ей покинуть поле, вынеся на бровку на руках.



«Вот это капитан! Это капитанище», — отметил комментатор матча.