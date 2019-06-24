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17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Камерунская футболистка плюнула в соперницу из Англии (видео)

На женском ЧМ — скандал.

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Источник: Reuters

Матч 1/8 финала на ЧМ-2019 между Англией и Камеруном стал одним из самых скандальных на турнире.

Африканские футболистки были недовольны вмешательством VAR в игру: второй гол сборной Англии был засчитан после просмотра видео, а мяч Камеруна во втором тайме — отменен.

Впрочем, и до решений главного арбитра из Китая поведение игроков Камеруна как минимум вызывает вопросы. Так, в первом тайме Огюстен Эжан плюнула в Тони Даггэн из Англии. Судьи пропустили этот момент.

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В конце матча при счете 0:3 Александра Такунда получила только желтую карточку после грубого подката против Стеф Хьютон.

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«Это было грустное зрелище. Если бы мои игроки вели себя так же, то никогда бы не играли за Англию. Нас смотрело 7 миллионов человек, и они видели такое поведение», — посетовал после матча главный тренер англичанок Фил Невилл.

Андрей Санталов

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