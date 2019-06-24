Камерунская футболистка плюнула в соперницу из Англии (видео)

Источник: Reuters

Матч 1/8 финала на ЧМ-2019 между Англией и Камеруном стал одним из самых скандальных на турнире.

Африканские футболистки были недовольны вмешательством VAR в игру: второй гол сборной Англии был засчитан после просмотра видео, а мяч Камеруна во втором тайме — отменен.

Впрочем, и до решений главного арбитра из Китая поведение игроков Камеруна как минимум вызывает вопросы. Так, в первом тайме Огюстен Эжан плюнула в Тони Даггэн из Англии. Судьи пропустили этот момент.

В конце матча при счете 0:3 Александра Такунда получила только желтую карточку после грубого подката против Стеф Хьютон.

«Это было грустное зрелище. Если бы мои игроки вели себя так же, то никогда бы не играли за Англию. Нас смотрело 7 миллионов человек, и они видели такое поведение», — посетовал после матча главный тренер англичанок Фил Невилл.