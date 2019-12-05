Мальчик эмоционально прокомментировал матч в стиле Черданцева (видео)

В интернете появилось видео, как дети комментируют в стиле Георгия Черданцева. Ролик появился на канале «7−17» и уже стал популярным. Обоим детям по 9 лет. Эмоциональный репортаж о матче детских команд Тулы и Липецка вел Кирилл Иванов, а помогал ему с бровки Тимофей Неверов.

Сам Черданцев высоко оценил работу детей.



«Комментатор Кирилл Иванов — это будущая звезда. Не знаю чего, но будет звезда! А вообще это лучшее, что я видел за последнее время. “Мама забери меня отсюда!” — позаимствую с твоего, Кирилл, позволения!», — написал Черданцев в инстаграме.



Андрей Санталов