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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Мальчик эмоционально прокомментировал матч в стиле Черданцева (видео)

Новая звезда рунета.

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Источник: Reuters

В интернете появилось видео, как дети комментируют в стиле Георгия Черданцева. Ролик появился на канале «7−17» и уже стал популярным.

Обоим детям по 9 лет. Эмоциональный репортаж о матче детских команд Тулы и Липецка вел Кирилл Иванов, а помогал ему с бровки Тимофей Неверов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Черданцев высоко оценил работу детей.

«Комментатор Кирилл Иванов — это будущая звезда. Не знаю чего, но будет звезда! А вообще это лучшее, что я видел за последнее время. “Мама забери меня отсюда!” — позаимствую с твоего, Кирилл, позволения!», — написал Черданцев в инстаграме.

Андрей Санталов

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