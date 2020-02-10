Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Парма
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
9.02
Бавария
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
9.02
Сельта
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
9.02
Интер
Милан
42
Футбол. Зарубежный
9.02
Бетис
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
9.02
ПСЖ
Лион
42
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Ураган «Киара» помог забить гол с углового (видео)

Вратарь такого не ожидал.

Наверх

В чемпионате Северной Ирландии произошел курьезный случай. В матче «Гленторан» — «Колрейн» сильный ветер помог Джейми Глэкину забить гол прямым ударом с углового.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот мяч стал единственным в матче, благодаря ему «Колрейн» победил в гостях. Отметим, что игра состоялась, несмотря на бушующий в Северной Европе ураган «Киара».

Интересно, что это не первый случай, когда ветер помогает забить гол в Северной Ирландии. В марте 2019-го голкипер «Гленторана» Эллиотт Моррис забил ударом со своей половины поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Кокорин и «Арсенал»: они бы помогли друг другу
«Много сил уходит на ситуацию вокруг Кокорина». Семак о «Зените»
Драчев придумал, как спасти российский биатлон
Российский вратарь повторил два крутых рекорда в НХЛ
Дочь Этери Тутберидзе рассказала о жизни в США и визитах матери
Жозе Моуринью объяснил радикальную смену прически (фото)
Игрок из США заявил об угрозах после интервью о жизни в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь