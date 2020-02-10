Ураган «Киара» помог забить гол с углового (видео)

В чемпионате Северной Ирландии произошел курьезный случай. В матче «Гленторан» — «Колрейн» сильный ветер помог Джейми Глэкину забить гол прямым ударом с углового.

Этот мяч стал единственным в матче, благодаря ему «Колрейн» победил в гостях. Отметим, что игра состоялась, несмотря на бушующий в Северной Европе ураган «Киара».

Интересно, что это не первый случай, когда ветер помогает забить гол в Северной Ирландии. В марте 2019-го голкипер «Гленторана» Эллиотт Моррис забил ударом со своей половины поля.