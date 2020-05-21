12 лет назад «Челси» упустил шанс впервые выиграть Лигу чемпионов (видео)

В 2008 году Москва впервые в своей истории принимала финал Лиги чемпионов. В Россию на главный матч еврокубкового сезона приехали «Манчестер Юнайтед» и «Челси», в «Лужниках» тогда собралось почти 70 тысяч зрителей.



Основное время матча завершилось вничью 1:1 (забили Роналду и Лэмпард), а в серии пенальти после промаха Криштиану шанс выиграть трофей получили лондонцы. Но капитан «Челси» Джон Терри поскользнулся на мокром от дождя поле и промахнулся.