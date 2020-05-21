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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

12 лет назад «Челси» упустил шанс впервые выиграть Лигу чемпионов (видео)

Пенальти имени Джона Терри.

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Источник: AP 2020

В 2008 году Москва впервые в своей истории принимала финал Лиги чемпионов. В Россию на главный матч еврокубкового сезона приехали «Манчестер Юнайтед» и «Челси», в «Лужниках» тогда собралось почти 70 тысяч зрителей.

Основное время матча завершилось вничью 1:1 (забили Роналду и Лэмпард), а в серии пенальти после промаха Криштиану шанс выиграть трофей получили лондонцы. Но капитан «Челси» Джон Терри поскользнулся на мокром от дождя поле и промахнулся.

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В продолжившейся серии пенальти решающий промах допустил Николя Анелька, и Кубок чемпионов в 3-й раз завоевал «Ман Юнайтед».

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А «Челси» первой победы в этом турнире пришлось ждать еще 4 года.

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Андрей Санталов

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