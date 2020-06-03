Удивительный гол из матча СССР — Ирландия на Евро-88 (видео)

Официальный твиттер-аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге напомнил о малоизвестном голе, которая сборная СССР пропустила на чемпионате Европы в 1988 году. «На Евро-1988 сборная СССР пропустила два шедевральных мяча. Гол ван Бастена в финале знают все, а вот невероятный удар Уилана на групповом этапе помнят немногие. Как вам?».

Ничья с Ирландией — единственный матч на групповом этапе, где сборная СССР потеряла очки. В двух других встречах были обыграны Голландия (1:0) и Англия (3:1).



Ронни Уилан, забивший удивительный гол Ринату Дасаеву, играл за «Ливерпуль» 15 лет и побеждал с ним шесть раз в чемпионате Англии и один раз в Кубке европейских чемпионов.



Андрей Санталов