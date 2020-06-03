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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Удивительный гол из матча СССР — Ирландия на Евро-88 (видео)

Неизвестный шедевр.

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Источник: Reuters

Официальный твиттер-аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге напомнил о малоизвестном голе, которая сборная СССР пропустила на чемпионате Европы в 1988 году.

«На Евро-1988 сборная СССР пропустила два шедевральных мяча. Гол ван Бастена в финале знают все, а вот невероятный удар Уилана на групповом этапе помнят немногие. Как вам?».

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Ничья с Ирландией — единственный матч на групповом этапе, где сборная СССР потеряла очки. В двух других встречах были обыграны Голландия (1:0) и Англия (3:1).

Ронни Уилан, забивший удивительный гол Ринату Дасаеву, играл за «Ливерпуль» 15 лет и побеждал с ним шесть раз в чемпионате Англии и один раз в Кубке европейских чемпионов.

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