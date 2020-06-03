Удивительный гол из матча СССР — Ирландия на Евро-88 (видео)
Неизвестный шедевр.
Неизвестный шедевр.
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«На Евро-1988 сборная СССР пропустила два шедевральных мяча. Гол ван Бастена в финале знают все, а вот невероятный удар Уилана на групповом этапе помнят немногие. Как вам?».
Ничья с Ирландией — единственный матч на групповом этапе, где сборная СССР потеряла очки. В двух других встречах были обыграны Голландия (1:0) и Англия (3:1).
Ронни Уилан, забивший удивительный гол Ринату Дасаеву, играл за «Ливерпуль» 15 лет и побеждал с ним шесть раз в чемпионате Англии и один раз в Кубке европейских чемпионов.
Андрей Санталов