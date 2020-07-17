Елагин: Почему российские клубы дисквалифицируют, а бан «Манчестер Сити» отменили?

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«Посмотрел репортажи Казанского и решил, а почему я не могу? Эти пять минут и решили мою судьбу. По черно-белому телевизору. Почему черно-белый был? Ну, жил я бедновато», — рассказал Елагин о начале своей работы комментатором.

«Был в командировке в Чехословакии, укреплял дружбу по линии партии. Жил в Праге, в центре, на Вацлавской площади. С 1984 по 1989 год. У них был свой ЦК, все на правительственном уровне. У нас была общественная организация. Я выступал с лекциями о советской жизни, переводил. Делегации приезжали. С молодежью работал. Рассказывал чехам об их спорте, они ничего не знали. Рассказывал о чешском обладателе Золотого мяча Йозефе Масопуте. Вот такими глазами на меня смотрели», — рассказал Елагин.

«Я болею за московское “Динамо”, всю жизнь, с рождения и до гроба. Но еще за то “Динамо”. Не то, что сейчас, — отметил Елагин, — Тогда было за кого болеть. Я еще застал. Яшин был. А Численко? Я болел и когда они вылетали из высшей лиги советского футбола, когда 2:7 от киевского “Динамо” получали. Сейчас — ну, в таблицу турнирную заглядываю, когда выигрывают — теплеет на душе».

«Мне позвонили, сказали: “А вы знаете, что вы любимый комментатор Олега Романцева?”. Я удивился, с чего это я любимый комментатор? Романцев, конечно, удивительный человек, — заявил Елагин, — К нему подойти было невозможно, у него было два охранника. Каким-то образом наша группа съемочная расположила к себе Олега Ивановича. Не могу сказать, что мы подружились, но оказался очень интересный, компанейский такой мужик. На разные темы с ним разговаривали. Выпивать? Ну было иногда».

«Ездили мы на съемки в Голицыно, там же база была. Ехал спартаковский автобус, мы сразу туда с камерами. Потом уже все сняли, надо закругляться. И тут подходит ко мне охранник и говорит: “Олег Иванович вас приглашает. Только Елагина, без камер”. И вот имел я счастье за столом с ним посидеть», — добавил он.

«Собрались мы уезжать, и вот выходит Олег Иванович покурить на балкон, в шортах, в майке спартаковской. Кадр получался шикарный. И я возьми и крикни “Олег Иваныч, великолепный кадр, постойте, сейчас!” И он вдруг засмущался, не знал, куда деть сигаретку: “Я ведь в таком виде, как-то неудобно”. А нам такой и нужен был, Романцев-человек, он в своей вотчине, он отдыхает. Мы этот кадр в фильм вставили потом», — рассказал Елагин.

«Главная новость какая? “Манчестер Сити” будет играть в Лиге чемпионов. Как такое может быть? Два года бана! И клуб не шел на контакт, для УЕФА это смертельный случай, преступление. Они не помогали следствию. “Динамо” вот дисквалифицировали, “Рубин” дисквалифицировали, а “Манчестер Сити” — ну вот, друзья мои, что делают деньги. С чего с них бан снимается? Заносят чемоданами и там, конечно», — считает Елагин.