Кокорин в Италии и еще 14 главных трансферов зимы (фото)

Пандемия коронавируса нанесла серьезный экономический удар по европейскому футболу. Что уж говорить, если английский «Вест Хэм» потратил зимой больше денег (23 млн евро), чем все испанские клубы вместе взятые (22 млн евро).

В «Аталанте» теперь целых три русскоязычных футболиста, а «Реал» продолжает отдавать, а не покупать игроков. Что еще произошло в январе? Смотрите в нашей галерее.