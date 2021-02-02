Winline покажет матчи «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»

Букмекерская компания Winline запускает федеральную кампанию «Выбор победителей». В ней объединились сильнейшие футбольные и баскетбольные клубы России — «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Химки», которые выбрали своим партнером компанию Winline.



В феврале этого года Winline сделает подарок болельщикам футбольных клубов «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», предоставив им возможность совершенно бесплатно следить за матчами любимых команд в рамках зимних подготовительных сборов к возобновлению сезона. В общей сложности, букмекерская компания покажет 12 матчей с участием клубов-партнеров из ОАЭ и Испании, которые будут доступны эксклюзивно на сайте и в мобильном приложении всем зарегистрированным пользователям Winline.

Напомним, что «Спартак» находится на сборах в Дубае. Клубу предстоит сыграть два товарищеских матча, против солигорского «Шахтера» 6 февраля и против «Риги» 7 февраля.

«Зенит» также готовится к весенней стадии чемпионата России в Дубае. 4 февраля питерцы проведут две товарищеские встречи, в которых сыграют с армянскими клубами «Арарат-Армения» и «Ноа». 9 февраля «Зенит» встретится со сборной Иордании, а 12 февраля подопечные Сергея Семака сыграют еще два матча, против сборной Узбекистана и против армянского «Пюника».

«Краснодар» проводит сборы в испанской Марбелье. Клуб сыграет два контрольных матча 4 февраля. Соперниками «быков» станут московский «Локомотив» и «Ростов».