«Барса» против «Атлетико», Гончаренко в гостях у ЦСКА, «Ювентус» сразится с «Миланом»: анонс топ-5 матчей выходных

«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»

8 мая, 16:30 мск



Репетиция финала Кубка Германии, который назначен на четверг. При этом в чемпионате обеим командам есть за что играть. «Боруссия» после трех побед подряд в бундеслиге вплотную подобралась к зоне Лиги чемпионов, попадание в которую жизненно важно для клуба из Дортмунда. Иначе такие звезды, как Холанд и Санчо, могут просто уйти этим летом. До забуксовавшего «Айнтрахта» черно-желтым всего одно очко, до «Вольфсбурга» — два. «РБ Лейпциг», в свою очередь, теоретически еще может обогнать «Баварию», хотя шансов, конечно, мало: за три тура отставание от мюнхенцев — 7 очков. А вот выиграть финал Кубка Германии для Нагельсманна будет важнее, это станет и его первым трофеем, и первым трофеем в истории «Лейпцига».



«Локомотив» — «Динамо»

8 мая, 16:30 мск

«Локомотив» получил звонкую пощечину в Санкт-Петербурге, проиграв 1:6 «Зениту». Команда Николича была лучшей в этом году, шла со стопроцентным результатом, но допустила сразу столько ошибок, сколько не позволяла себе в предыдущих 11 матчах. Сейчас «Локо» может доказать, что это был разовый провал, тем более, что шансы на второе лигочемпионское место еще есть. Играть домашний матч, правда, придется в Химках. «Динамо» же испытывает болезнь роста, молодежь в лице Захаряна, Грулева, Евгеньева завоевала место в основном составе, но побеждать в важных матчах пока не может. А у более опытных игроков, видимо, не хватает мастерства, отсюда такие обидные неудачи в матчах с «Химками» и «Рубином». Тем не менее, работу Шварца, возглавившего «Динамо» по ходу сезона, стоит отметить.



«Барселона» — «Атлетико»

8 мая, 17:15 мск

Кульминация чемпионской гонки в Испании, две команды из трех, претендующих на титул, встречаются между собой. «Барселона» могла подойти к этой встрече лидером Ла Лиги, но неожиданно проиграла недавно «Гранаде» и отстает теперь на два очка от «Атлетико». Команда Симеоне тоже небезупречна, проиграла «Атлетику» в конце апреля, но в прошлом туре набрала необходимые три очка, хоть концовка встречи с «Эльче» и получилась нервной: соперник не забил пенальти. Нервничают сейчас все топ-клубы Испании, поэтому предсказать что-то просто невозможно. Месси с Гризманном тащат «Барсу», но оборона остается слабым звеном каталонцев. У «Атлетико» Суарес постарается доказать, что зря его убрали из «Барселоны», Симеоне будет рвать и метать на бровке — матч обещает быть огненным.



ЦСКА — «Краснодар»

8 мая, 19:30 мск

Внезапное назначение Олича не встряхнуло армейцев в этом сезоне. Легких соперников ЦСКА с хорватом обыграл, а когда начались матчи посерьезнее, выявились проблемы. Лидеры команды устали, пошли травмы, в результате красно-синие рискуют впервые за много лет не попасть в еврокубки. Главные потери в составе — Влашич и защитники Фернандес, Магнуссон и Зайнутдинов, равноценной замены этим игрокам нет. Гончаренко оказался в похожей ситуации в «Краснодаре» и пытается разнообразить игру команды. «Быки» стали чаще навешивать мяч в штрафную, а в обороне пытаются играть более дисциплинированно, но это пока получается не очень хорошо. Летом «Краснодар» начнет строить новую команду.



«Ювентус» — «Милан»