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00:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» — «Тоттенхэм»: прогнозы и ставки, где смотреть

Удастся ли команде Томаса Тухеля в третий раз за месяц обыграть подопечных Антонио Конте?

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Прогноз на матч

«Где-то я это уже видел», — скажите вы и будете правы. Только что соперники встречались дважды в полуфинале Кубка английской лиги (оба матча остались за «Челси», причем «синие» дважды сохранили свои ворота в неприкосновенности, правда, не без помощи VAR), да и в принципе жребий в последние годы постоянно сводит их в кубковых турнирах.

В Англии творится абсолютный хаос с календарем: разрыв между проведенными командами АПЛ турами достигает 6. «Челси» сыграл больше всех — 23 матча, что связано в том числе с предстоящим в феврале клубным чемпионатом мира. У «Тоттенхэма» 19 проведенных игр. Кстати, нас ждет «дерби обиженных» Футбольной ассоциацией Англии. Именно Тухель и Конте громче всех (и не без оснований) возмущаются двойными стандартами, когда одной команде («Челси») отказывают в переносе игры при семи заболевших ковидом, а запрос других («Ливерпуль», «Арсенал») удовлетворяют при одном по факту случае заражения. Измученные непростыми условиями английские клубы ждет живительная пауза, но как раз после этого тура, и драка за важнейшие для попадания в еврокубки очки перед отдыхом будет лютая.

Источник: Reuters

Неудачная серия «Челси» поставила крест на чемпионских амбициях «синих»: после поражения от убежавшего далеко вперед «Манчестер Сити» и ничьи с «Брайтоном» о первом месте можно забыть — даже сохранить третье будет очень непросто, когда на пятки наступают сразу несколько сильных конкурентов, включая «Тоттенхэм». «Шпорам» в минувшем туре наконец-то улыбнулась удача и они выдали один из самых невероятных камбэков в истории лиги: дубль Бергвейна на 95-й и 97-й минутах, обернувший верное поражение от «Лестера» гостевой победой еще долго будут вспоминать. Таким образом, за десяток дней с момента противостояния в Кубке лиги настроения в командах заметно изменились.

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На что ставить

«Челси» — «Тоттенхэм»

В нынешней ситуации победить «Тоттенхэм» в третий раз подряд за месяц для «Челси» будет настоящим подвигом. В чемпионате подопечных Томаса Тухеля преследуют необязательные ничьи: это главная причина того, что недавнему лидеру чемпионата уже бесполезно гнаться за «Сити». При этом лишь раз за последнее время, в декабре с «Вулверхэмптоном», это была нулевая ничья. Проблема сухих матчей остро стоит для «Челси», и у возродившейся атаки «Тоттенхэма» отличные шансы на этот раз огорчить Кепу, который подменяет лучшего вратаря 2021 года по версии ФИФА Эдуара Менди, защищающего цвета сборной Сенегала на Кубке Африки. Однако и «Тоттенхэм» после 1 января пропускает во всех матчах, и продления контракта с Уго Льорисом вряд ли будет достаточно, чтобы вдохновленный этим чемпион мира свел на нет все огрехи в обороне «шпор».

Источник: Reuters

Поэтому осторожным, но надежным вариантом на сайте БК Olimpbet выглядит выбор «обе забьют» за 1.91, боевой ставкой будет ничейный исход за 3.89, а любителям сорвать настоящий куш советуем объединить эти две ставки и болеть за результативную ничью 1:1, 2:2 и так далее, которая увеличит вашу ставку в 7.43 раза. Удачи.

Где смотреть

Матч «Челси» — «Тоттенхэм» можно посмотреть в интернете. На сайте БК Olimpbet вам доступны прямые трансляции матчей топ-лиг Европы: испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1 и других. Для просмотра необходима регистрация.

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Игорь Борунов

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