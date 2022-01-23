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09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» — «Ювентус»: прогнозы и ставки, где смотреть

Анонс главного матча тура.

Милан
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Прогноз на матч

«Милан» второй год подряд борется за скудетто. И если в прошлом сезоне «Интер» Конте было не догнать во втором круге, то в этом соседи потеряли тренера и нескольких звезд, так что шансы «россонери», казалось бы, стали выше. Но по факту даже при таком раскладе «Милан» пока второй, после 22 туров он отстает от «нерадзурри» на 5 очков. Характерно, что второй год подряд команду за собой ведет Ибрагимович (в октябре ему стукнуло 40!). Перед матчем с «Юве» из потерь у миланцев только защитники Томори и Кьер.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» много лет был лидером итальянского футбола, попытался играть в более привлекательный футбол, для этого нанимали Сарри и Пирло. Но в итоге туринцы потеряли свои позиции, и даже возвращение Аллегри на тренерский мостик не решило всех проблем. «Юве» был уверен, что проблема в индивидуализме Роналду, однако Криштиану ушел, а забивать теперь некому. Особенно после травмы Кьезы — все-таки Мората и Дибала слишком нестабильны. На двоих у этой пары 12 голов в серии А — у Иммобиле и Влаховича, для сравнения, по 17 у каждого. В целом, же по забитым голам туринцы на 11-м месте, плохой знак для топ-клуба.

На что ставить

«Милан» в прошлом туре пережил драму. Из-за ошибки судьи гол Мессиаса в ворота «Специи» не был засчитан, а в ответной атаке «россонери» пропустили гол и проиграли 1:2. Так прервалась их серия из 4 побед подряд.

Для «Ювентуса» в этом сезоне главное — попасть в Лигу чемпионов, иначе можно лишиться большой части доходов. Туринцы набрали ход, они не проигрывают с конца ноября, если не считать поражение в в овертайме Суперкубка Италии против «Интера». И пусть в атаке есть проблемы, Аллегри умеет и любит играть вторым номером. Так что тут вырисовывается ничья — БК Olimpbet дает на это коэффициент 3.38.

Где смотреть

Матч «Милан» — «Ювентус» можно посмотреть здесь. Также на сайте БК Olimpbet доступны прямые трансляции других матчей европейских футбольных топ-лиг: испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1 и других соревнований. Смотреть трансляции могут зарегистрированные пользователи БК Olimpbet.

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Андрей Санталов

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