«Интер» — «Милан»: прогнозы и ставки, где смотреть

Прогноз на матч

Ценители итальянского футбола предвкушают Derby della Madonina, как его называют в Италии. Оно удерживает лидерство по числу проведенных матчей среди всех топ-чемпионатов Европы: нынешняя встреча «Милана» и «Интера» станет уже 236-й по счету. Баланс встреч почти равный: 85 побед «Интера», 82 победы «Милана», 68 ничьих. Однако в последнее время в дерби заметно успешнее «Интер»: 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение в последних 10 очных поединках.

Характер матча определит турнирное положение: разрыв соперников в таблице вроде бы невелик — 4 очка, но у «Интера» матч в запасе, так что при успешном для него исходе дерби расстояние может вырасти до 10 баллов, а это уже серьезно на данной стадии чемпионата. Так что дружине Стефано Пиоли отступать некуда — игра с принципиальным соперником может стать решающей в борьбе за скудетто, и придется рисковать.

Итальянская пресса, разумеется, ударилась в тактические хитросплетения. Например, как Пиоли собирается за счет активности впереди и смещений вглубь неутомимого Франка Кессиэ лишить свободы творчества главного диспетчера атак «нерадзурри» Марцело Брозовича. К хорвату вообще приковано всеобщее внимание. Gazzetta dello Sport поместила на обложку вчерашнего номера двух ключевых игроков противостояния по мнению авторитетного издания — Брозовича и Тео Эрнандеса: «Брозо&Тео. Интериста дирижирует, миланиста врывается», описав таким образом предполагаемый характер игры.

У подопечных Симоне Индзаги дела идут отлично: в чемпионате набран отличный ход, обыгран в принципиальном матче за Суперкубок «Ювентус», полным ходом идет подготовка к лигочемпионской битве с «Ливерпулем», все сильнейшие в строю. В лазарете «Милана» традиционно людно, так еще и стало ясно, что к дерби не успеет восстановиться после травмы в игре с «Ювентусом» Златан Ибрагимович, и это серьезный моральный и кадровый удар.

На что ставить

Самый интересный вопрос: насколько открытой получится эта игра. С одной стороны, стратегически «Интер» вполне устроит ничья, как в матче первого круга, с другой, — у «черно-синих» лучшая результативность в лиге, пара Лаутаро-Джеко рвет и мечет (20 голов на двоих в нынешнем чемпионате), и с учетом кадровых проблем «Милана» принципиального соперника можно попробовать смять, тем более «интеристов» в феврале ждет тяжелый календарь.

На победу «Интера» и тотал меньше 2.5 БК Olimbet предлагает заманчивый коэффициент 4.02, потому что букмекеры все-таки ждут результативный матч и жару у ворот обеих команд, но Симоне Индзаги уже приучил нас к осторожным действиям в играх с серьезными соперниками и оглядке на оборону (недаром у «Интера» всего 17 пропущенных мячей в чемпионате, меньше только у «Наполи»). Форварды обычно феерят с соперниками вроде «Болоньи», «Салернитаны» и «Дженоа», но сегодня ставки слишком высоки, и противостояние выйдет тактическим. Златан Ибрагимович скажет, что без него любой матч становится более пресным — и будет прав.

Где смотреть

Встреча «Интер» — «Милан», а также прямые трансляции других матчей топ-лиг Европы (испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1 и других) доступны на сайте БК Olimpbet. Для просмотра необходима регистрация.