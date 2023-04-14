Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:30
Кремонезе
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Осасуна
Все события
15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Женская сборная России U-16 выиграла турнир по футболу в Азии

Россиянки взяли трофей.

Наверх

В конце марта состоялся турнир, где женская сборная России U-16 приняла участие в чемпионате Южной Азии под флагом страны и с гимном. На эти соревнования сборную пригласила УЕФА. Футболистки обыграли Бангладеш, Непал, Индию и Бутан.

Главный тренер сборной Елена Медведь рассказала Sports.ru, как прошел азиатский чемпионат. «В целом турнир понравился. Для многих футболисток это вообще первый выезд за границу, первый международный турнир», — говорит тренер.

Технически футболистки из России превосходят соперниц. В рейтинге сборная России стоит выше команд, с которыми играла, поэтому общий счет всех игр 17:1 в пользу наших футболисток.

Елена также отмечает, что уровень организации в Южной Азии проигрывает европейскому: на поле были заплатки и дыры, автобусы не приезжали вовремя за футболистками.

В конце мая состоится турнир развития УЕФА, где наряду с нашей командой примут участие сборные команды Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Месси снялся в фотосессии для Louis Vuitton
Женская сборная России U-16 выиграла турнир по футболу в Азии
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь