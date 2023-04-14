Женская сборная России U-16 выиграла турнир по футболу в Азии

В конце марта состоялся турнир, где женская сборная России U-16 приняла участие в чемпионате Южной Азии под флагом страны и с гимном. На эти соревнования сборную пригласила УЕФА. Футболистки обыграли Бангладеш, Непал, Индию и Бутан.

Главный тренер сборной Елена Медведь рассказала Sports.ru, как прошел азиатский чемпионат. «В целом турнир понравился. Для многих футболисток это вообще первый выезд за границу, первый международный турнир», — говорит тренер.

Технически футболистки из России превосходят соперниц. В рейтинге сборная России стоит выше команд, с которыми играла, поэтому общий счет всех игр 17:1 в пользу наших футболисток.

Елена также отмечает, что уровень организации в Южной Азии проигрывает европейскому: на поле были заплатки и дыры, автобусы не приезжали вовремя за футболистками.