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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Наср» сделает все возможное, чтобы угодить Роналду

Клуб хочет выполнить желания игрока.

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Источник: AFP 2022

Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» готов подписать испанского тренера Луиса Энрике, которого хочет видеть в качестве тренера Криштиану Роналду, пишут Vesti.kz.

«Аль-Наср» не станет жалеть денег и ресурсов на возможный контракт с Энрике так же, как это было например, с Жозе Моуринью. К испанскому специалисту также проявляют интерес английские клубы «Челси» и «Тоттенхэм». Роналду настаивал на кандидатуре Энрике, когда он был в «Манчестер Юнайтед», но английский клуб так и не сделал шаг в пользу Энрике.

Недавно «Аль-Наср» уволил главного тренера Руди Гарсию.

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 «Аль-Наср» сделает все возможное, чтобы угодить Роналду
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