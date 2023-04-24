«Аль-Наср» сделает все возможное, чтобы угодить Роналду

«Аль-Наср» не станет жалеть денег и ресурсов на возможный контракт с Энрике так же, как это было например, с Жозе Моуринью. К испанскому специалисту также проявляют интерес английские клубы «Челси» и «Тоттенхэм». Роналду настаивал на кандидатуре Энрике, когда он был в «Манчестер Юнайтед», но английский клуб так и не сделал шаг в пользу Энрике.