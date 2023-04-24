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13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

40-летний Пепе продлил контракт с «Порту»

Защитник «Порту» Пепе продлил контракт с клубом на один год.

Порту
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Источник: AP 2022

Капитан футбольной команды «Порту» Пепе продлил контракт с клубом, об этом сообщает пресс-служба «драконов».

40-летний защитник подписал контракт сроком на один год до июня 2024 года. Пепе выступал за «Порту» с 2004-го по 2007 год и с 2019 года по настоящее время. В текущем сезоне португальский футболист провел за команду 28 матчей.

За сборную Португалии защитник провел 133 игры.

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