40-летний Пепе продлил контракт с «Порту»
Защитник «Порту» Пепе продлил контракт с клубом на один год.
Порту
Защитник «Порту» Пепе продлил контракт с клубом на один год.
Капитан футбольной команды «Порту» Пепе продлил контракт с клубом, об этом сообщает пресс-служба «драконов».
40-летний защитник подписал контракт сроком на один год до июня 2024 года. Пепе выступал за «Порту» с 2004-го по 2007 год и с 2019 года по настоящее время. В текущем сезоне португальский футболист провел за команду 28 матчей.
За сборную Португалии защитник провел 133 игры.