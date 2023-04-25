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12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Журналисты подсчитали сколько денег получит Джорджина, если расстанется с Роналду

Журналисты подсчитали, сколько денег может получить Джорджина Родригес в случае расставания с Криштиану Роналду, пишет Sportskeeda

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Источник: AP 2022

Состояние Роналду оценивается в более чем один миллиард долларов. Родригес может получить около 35 процентов от состояния, а это примерно 350 миллионов долларов. Джорджина получит большую компенсацию из-за продолжительности отношений, а также из-за наличия общих детей.

Пара встречается с 2017 года, вместе они воспитывают пятерых детей, в том числе первого ребенка Роналду от другой девушки.

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