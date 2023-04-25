Журналисты подсчитали сколько денег получит Джорджина, если расстанется с Роналду
Журналисты подсчитали, сколько денег может получить Джорджина Родригес в случае расставания с Криштиану Роналду, пишет Sportskeeda
Журналисты подсчитали, сколько денег может получить Джорджина Родригес в случае расставания с Криштиану Роналду, пишет Sportskeeda
Состояние Роналду оценивается в более чем один миллиард долларов. Родригес может получить около 35 процентов от состояния, а это примерно 350 миллионов долларов. Джорджина получит большую компенсацию из-за продолжительности отношений, а также из-за наличия общих детей.
Пара встречается с 2017 года, вместе они воспитывают пятерых детей, в том числе первого ребенка Роналду от другой девушки.