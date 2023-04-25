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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин рассказал о желании играть в США

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис» в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о желании поиграть в североамериканской лиге МЛС.

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Источник: РИА "Новости"

«Да [хотел бы поиграть в Америке]. С Дриусси. Ты видел как там Дриусси разрывает. В Майами? Да где угодно», — сказал Кокорин.

В ответ на это Арустамян пообещал Кокорину помочь организовать его переход в МЛС после окончания его контракта с «Фиорентиной», который истекает в июне 2024 года.

С сентября 2022 года Кокорин на правах аренды выступает за «Арис», в составе которого сыграл 26 матчей, записав на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

С 2017 по 2019 год Кокорин выступал за «Зенит» вместе с полузащитником Себастьяном Дриусси. В 2021 году аргентинец перешел в «Остин», где стал одним из лучших бомбардиров МЛС. За 59 матчей в составе команды из штата Техас Дриусси записал на свой счет 28 мячей и сделал девять результативных передач.

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