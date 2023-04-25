Кокорин рассказал о желании играть в США

«Да [хотел бы поиграть в Америке]. С Дриусси. Ты видел как там Дриусси разрывает. В Майами? Да где угодно», — сказал Кокорин.

В ответ на это Арустамян пообещал Кокорину помочь организовать его переход в МЛС после окончания его контракта с «Фиорентиной», который истекает в июне 2024 года.

С сентября 2022 года Кокорин на правах аренды выступает за «Арис», в составе которого сыграл 26 матчей, записав на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.