Кокорин рассказал о желании играть в США

«Да [хотел бы поиграть в Америке]. С Дриусси. Ты видел как там Дриусси разрывает. В Майами? Да где угодно», — сказал Кокорин.
В ответ на это Арустамян пообещал Кокорину помочь организовать его переход в МЛС после окончания его контракта с «Фиорентиной», который истекает в июне 2024 года.
С сентября 2022 года Кокорин на правах аренды выступает за «Арис», в составе которого сыграл 26 матчей, записав на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.
С 2017 по 2019 год Кокорин выступал за «Зенит» вместе с полузащитником Себастьяном Дриусси. В 2021 году аргентинец перешел в «Остин», где стал одним из лучших бомбардиров МЛС. За 59 матчей в составе команды из штата Техас Дриусси записал на свой счет 28 мячей и сделал девять результативных передач.