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14:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Польский футболист показал нацистское приветствие, празднуя гол в Израиле

Нападающий Патрик Климала забил гол и показал нацистский жест трибуне с фанатами своего клуба.

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Источник: AP 2022

Польский нападающий футбольного клуба «Хапоэль» (Беэр-Шева) Патрик Климала после забитого гола показал нацистский жест в сторону болельщиков своей команды.

Это празднование возмутило многих в соцсетях. Климала отрицает факт исполнения нацистского приветствия после забитого гола в матче против «Хапоэля» из Иерусалима.

«Мой жест во время празднования гола был совершенно неправильно понят некоторыми зрителями.

После гола я просто хотел поприветствовать наших болельщиков. Больше, конечно, ничего не было. Мне жаль, если кто-то воспринял это неправильно», — написал он в одной из своих соцсетей.

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