Польский футболист показал нацистское приветствие, празднуя гол в Израиле
Нападающий Патрик Климала забил гол и показал нацистский жест трибуне с фанатами своего клуба.
Нападающий Патрик Климала забил гол и показал нацистский жест трибуне с фанатами своего клуба.
Польский нападающий футбольного клуба «Хапоэль» (Беэр-Шева) Патрик Климала после забитого гола показал нацистский жест в сторону болельщиков своей команды.
Это празднование возмутило многих в соцсетях. Климала отрицает факт исполнения нацистского приветствия после забитого гола в матче против «Хапоэля» из Иерусалима.
«Мой жест во время празднования гола был совершенно неправильно понят некоторыми зрителями.
После гола я просто хотел поприветствовать наших болельщиков. Больше, конечно, ничего не было. Мне жаль, если кто-то воспринял это неправильно», — написал он в одной из своих соцсетей.