Польский футболист показал нацистское приветствие, празднуя гол в Израиле

Это празднование возмутило многих в соцсетях. Климала отрицает факт исполнения нацистского приветствия после забитого гола в матче против «Хапоэля» из Иерусалима.

«Мой жест во время празднования гола был совершенно неправильно понят некоторыми зрителями.



После гола я просто хотел поприветствовать наших болельщиков. Больше, конечно, ничего не было. Мне жаль, если кто-то воспринял это неправильно», — написал он в одной из своих соцсетей.