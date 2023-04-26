РФС купил трофей на ретро-матч «Спартак» — «Динамо» на маркетплейсе
РФС купил кубок на одном из маркетплейсов.
Спартак
Динамо
Российский футбольный союз купил кубок на ретро-матч «Спартак Москва» — «Динамо Сталинград» на одном из маркетплейсов, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
На прошлых матчах командам вручали новые кубки, которые не имели никакой истории и связи с прошлым. Трофей произведен в 1955 году. Его нашел один из сотрудников РФС в разделе «Антиквариат».
Встреча пройдет 1 мая в Волгограде и будет приурочена к 80-летию Сталинградской битвы.