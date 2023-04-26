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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС купил трофей на ретро-матч «Спартак» — «Динамо» на маркетплейсе

РФС купил кубок на одном из маркетплейсов.

Спартак
Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз купил кубок на ретро-матч «Спартак Москва» — «Динамо Сталинград» на одном из маркетплейсов, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

На прошлых матчах командам вручали новые кубки, которые не имели никакой истории и связи с прошлым. Трофей произведен в 1955 году. Его нашел один из сотрудников РФС в разделе «Антиквариат».

Встреча пройдет 1 мая в Волгограде и будет приурочена к 80-летию Сталинградской битвы.

Источник: https://t.me/offsider
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 РФС купил трофей на ретро-матч «Спартак» — «Динамо» на маркетплейсе
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