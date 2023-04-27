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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент УЕФА рассказал о планах ввести потолок зарплат в футболе

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о желании ввести потолок зарплат в европейском футболе. По словам функционера, переговоры по продвижению данной инициативы уже ведутся.

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Источник: Reuters

«В будущем мы должны серьёзно подумать о введении потолка зарплат. Если бюджеты вырастут до небес, то наш конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах клубов, а в ценности соревнований. Потому что, если одни и те же пять клубов всегда будут побеждать, турниры больше не имеют смысла.

Я уже говорил с некоторыми людьми из Европейской комиссии, мы пытаемся продвинуть введение потолка зарплат. Но это должно быть коллективное решение — каждой лиги и УЕФА. Ведь если одни лиги введут потолок зарплат, а другие нет — это тоже не будет иметь смысла.

Удивительно, но пока все согласны — большие клубы, маленькие, государственные клубы, клубы, принадлежащие миллиардерам. Все согласны. Я надеюсь, что это будет сделано как можно скорее. Мы только начали обсуждать это, но я думаю, решение не за горами. Мы должны серьезно обдумать вопрос введения потолка зарплат», — приводит слова Чеферина The Independent.

Также президент УЕФА заявил, что с 2024 года будет действовать правило, по которому можно будет тратить до 70 процентов доходов на зарплаты и трансферы.

«На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70 процентов доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70 процентов от дохода в пять миллиардов — это довольно много», — сказал Чеферин.

Потолок зарплат распространен в североамериканских профессиональных лигах, таких как НФЛ, НБА и НХЛ. В 2020 году потолок зарплат был введен в КХЛ.

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