Сестра подруги Роналду рассказала, что Джорджина стыдится семьи

С негативными обвинениями в адрес Джорджины Родригес выступила ее сводная сестра Патрисия. Женщина утверждает, что попросила ее взять автограф у Криштиану для сына на день рождения, но она отказала.

«Когда у моего сына был день рождения, я спросила, может ли Роналду подписать для него футболку. Она сказала “нет” — она не собиралась беспокоить Криштиану во время отпуска», — приводит слова Патрисии The Sun.

Патриция рассказала, что до нее доходили слухи о том, что Джорджина высмеивает ее экономическое положение после того, как она начала жить с Роналду.

«Я слышала много слухов об этом в семье. Она стыдится меня, смеется и радуется моему нынешнему экономическому положению», — добавила Патрисия.

Дядя девушки Хесус рассказал, как заботился о ней, когда ее отец оказался в тюрьме.

«Я обеспечивал Джорджину и ее сестру. Покупал одежду, оплачивал коммунальные услуги. Она может стыдиться нас — мы не живём так роскошно, как она. Я никогда ее ни о чем не просил. С тех пор, как Джорджина встретила Роналду, она звонила один или два раза» — сказал дядя.

Мужчину обидело, когда в 2019 году Джорджина не оповестила его о смерти своего отца. Он убежден, что этим жестоким поступком она дала понять, что не считает дядю важным родственником.