Сестра подруги Роналду рассказала, что Джорджина стыдится семьи
Родственники высказались о Джорджине.
Родственники высказались о Джорджине.
С негативными обвинениями в адрес Джорджины Родригес выступила ее сводная сестра Патрисия. Женщина утверждает, что попросила ее взять автограф у Криштиану для сына на день рождения, но она отказала.
«Когда у моего сына был день рождения, я спросила, может ли Роналду подписать для него футболку. Она сказала “нет” — она не собиралась беспокоить Криштиану во время отпуска», — приводит слова Патрисии The Sun.
Патриция рассказала, что до нее доходили слухи о том, что Джорджина высмеивает ее экономическое положение после того, как она начала жить с Роналду.
«Я слышала много слухов об этом в семье. Она стыдится меня, смеется и радуется моему нынешнему экономическому положению», — добавила Патрисия.
Дядя девушки Хесус рассказал, как заботился о ней, когда ее отец оказался в тюрьме.
«Я обеспечивал Джорджину и ее сестру. Покупал одежду, оплачивал коммунальные услуги. Она может стыдиться нас — мы не живём так роскошно, как она. Я никогда ее ни о чем не просил. С тех пор, как Джорджина встретила Роналду, она звонила один или два раза» — сказал дядя.
Мужчину обидело, когда в 2019 году Джорджина не оповестила его о смерти своего отца. Он убежден, что этим жестоким поступком она дала понять, что не считает дядю важным родственником.
«Никто не сказал нам, что Хорхе умер… Не знаю, почему Джорджина нам ничего не сообщила. Я пытался потом связаться с ней, узнать что-то. Я даже написал Криштиану в соцсети: “С тобой встречается самая злая и неблагодарная женщина на свете! Если хочешь знать, свяжись со мной, я тебе все расскажу”. Теперь все узнают, какая она бессовестная. Почему даже после этого она продолжает нас игнорировать?», — приводит слова Хесуса The Mirror.