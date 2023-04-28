«Барселона» рассказала о рекордной выручке с матча женской Лиги чемпионов

Посещаемость матча на стадионе «Камп Ноу» составила 72 262 человека, благодаря чему каталонцы заработали на билетах рекордные для женского футбола 1,2 млн евро.

По итогам двухматчевого противостояния «Барселона» одержала победу со счетом 2:1 и во третий раз подряд вышла в финал женской Лиги чемпионов. В позапрошлом сезоне «Барса» обыграла в финале «Челси» (4:0), а в прошлом сезоне уступила в решающем матче «Лиону» (1:3).