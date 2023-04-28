«Барселона» рассказала о рекордной выручке с матча женской Лиги чемпионов
«Барселона» отчиталась о кассовой выручке после ответного полуфинального матча женской Лиги чемпионов против «Челси» (1:1). Об этом сообщает RAC1.
«Барселона» отчиталась о кассовой выручке после ответного полуфинального матча женской Лиги чемпионов против «Челси» (1:1). Об этом сообщает RAC1.
Посещаемость матча на стадионе «Камп Ноу» составила 72 262 человека, благодаря чему каталонцы заработали на билетах рекордные для женского футбола 1,2 млн евро.
По итогам двухматчевого противостояния «Барселона» одержала победу со счетом 2:1 и во третий раз подряд вышла в финал женской Лиги чемпионов. В позапрошлом сезоне «Барса» обыграла в финале «Челси» (4:0), а в прошлом сезоне уступила в решающем матче «Лиону» (1:3).
В предстоящем финале «Барселона» сыграет с победителем пары «Вольфсбург» — «Арсенал».