Месси купил роскошный дом у российского олигарха

Источник: arquitecturaydiseno.es

Лионель Месси в конце 2022 года купили дом на Ибице у российского олигарха Михаила Прохорова. Дом обошелся футболисту в 11 миллионов евро.

Особняк Sa Ferradura, расположен недалеко от бухты Кала Тарида на западном побережье Ибицы, его построили в 1970-х годах. Однако, до этого место служило убежищем для пиратов. По словам местных жителей, преступники Средиземного моря часто посещали это место в 17 веке, сообщает TN.

Источник: arquitecturaydiseno.es

Дом окружен морем и высокими скалами, обеспечивающими полную конфиденциальность. Любопытным людям сложно приблизиться к собственности Месси.

До покупки дома футболистом, его сдавали в аренду. Месси и сам не раз снимал дом для отдыха вместе с семьей. В высокий сезон стоимость за неделю составляла 300 тысяч евро. В доме шесть комнат, несколько террас и открытых площадок, 23-метровый бассейн и еще один, расположенный в тропическом саду, а также тренажерный зал и площадка для диджея.

Источник: arquitecturaydiseno.es