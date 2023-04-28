Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Монца
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Факел
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Динамо Мх
00
Все события
17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Дэвид Бекхэм расскажет о влиянии ОКР на свою жизнь в документальном сериале

Бекхэм расскажет о своей жизни и карьере в сериале.

Наверх
Источник: AP 2022

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм в новом документальном сериале расскажет о жизни с обсессивно-компульсивным расстройством, сообщает The Guardian.

47-летний футболист рассказывает в предстоящем документальном сериале: «Когда все ложатся спать я хожу по дому, убираю свечи, включаю свет на нужный режим, слежу за тем, чтобы везде было чисто. Я ненавижу спускаться утром, а там стоят чашки, тарелки».

Когда съемочная группа комментирует, насколько чистой выглядит его кухня, Бекхэм говорит: «Я так хорошо убираюсь, что не уверен, что это так уж ценит моя жена, если честно».

На это Виктория Бекхэм отвечает съемочной группе: «Он просто такой идеальный. Он говорит, что устает от уборки, но чувствует себя обязанным делать это».

В прошлом Бекхэм уже рассказывал о том, что живет с этим заболеванием. Он поделился с Daily Mail, что считает одежду и раскладывает журналы по прямым линиям и симметричным узорам. Бекхэм отметил, что одной из причин, по которой он продолжает делать татуировки, является зависимость от боли.

Компания Netflix прошлым летом подтвердила, что снимет документальный сериал о Дэвиде. Сериал находится в производстве, в нем будут присутствовать неизданные архивные кадры. Также будут интервью с членами семьи, друзьями и другими людьми сыгравшими важную роль в его жизни.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Актеру Райану Рейнольдсу мало футбольного клуба, он хочет купить...
Фигуристка Туктамышева рассказала, как дала необычный автограф
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь