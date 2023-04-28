Футболист Дэвид Бекхэм расскажет о влиянии ОКР на свою жизнь в документальном сериале

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм в новом документальном сериале расскажет о жизни с обсессивно-компульсивным расстройством, сообщает The Guardian.

47-летний футболист рассказывает в предстоящем документальном сериале: «Когда все ложатся спать я хожу по дому, убираю свечи, включаю свет на нужный режим, слежу за тем, чтобы везде было чисто. Я ненавижу спускаться утром, а там стоят чашки, тарелки».

Когда съемочная группа комментирует, насколько чистой выглядит его кухня, Бекхэм говорит: «Я так хорошо убираюсь, что не уверен, что это так уж ценит моя жена, если честно».

На это Виктория Бекхэм отвечает съемочной группе: «Он просто такой идеальный. Он говорит, что устает от уборки, но чувствует себя обязанным делать это».

В прошлом Бекхэм уже рассказывал о том, что живет с этим заболеванием. Он поделился с Daily Mail, что считает одежду и раскладывает журналы по прямым линиям и симметричным узорам. Бекхэм отметил, что одной из причин, по которой он продолжает делать татуировки, является зависимость от боли.