Легендарный вратарь-голеадор принял участие в президентских выборах

Президентские выборы в Парагвае прошли 30 апреля. За 57-летнего экс-футболиста проголосовали 21 623 человека, что позволило ему финишировать пятым среди тринадцати кандидатов. Победителем выборов стал Сантьяго Пенья.

Хосе Луис Чилаверт известен как второй самый результативный вратарь в истории футбола. За свою профессиональную карьеру он забил 67 голов. В Европе он выступал за испанскую «Сарагосу» и французский «Страсбур». Также на его счету 78 матчей за национальную сборную Парагвая.