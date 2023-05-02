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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Легендарный вратарь-голеадор принял участие в президентских выборах

Легендарный вратарь Хосе Луис Чилаверт потерпел поражение на выборах президента Парагвая, набрав 0,7% голосов избирателей. Об этом сообщает TyC Sports.

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Источник: AP 2022

Президентские выборы в Парагвае прошли 30 апреля. За 57-летнего экс-футболиста проголосовали 21 623 человека, что позволило ему финишировать пятым среди тринадцати кандидатов. Победителем выборов стал Сантьяго Пенья.

Хосе Луис Чилаверт известен как второй самый результативный вратарь в истории футбола. За свою профессиональную карьеру он забил 67 голов. В Европе он выступал за испанскую «Сарагосу» и французский «Страсбур». Также на его счету 78 матчей за национальную сборную Парагвая.

После окончания игровой карьеры в 2005 году Чилаверт занялся в Парагвае общественной и политической деятельностью. Впервые о желании баллотироваться в президенты своей страны он объявил в 2020 году.

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