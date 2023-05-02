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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Рубина» Сибайя: ждем Путина к нам в гости в ЮАР

Бывший полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя в интервью «ТИ-Спорт» рассказал, как в ЮАР относятся к России и высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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Источник: «Татар-информ»

«ЮАР и Россия — международные союзники? Да, у наших стран отличные отношения. Мы, кстати, ждем в гости Президента России Владимира Путина. Когда мои южноафриканские друзья по соцсетям увидели, что я лечу в Россию, они начали писать мне: “Ты должен вернуться обратно в ЮАР с Путиным”. Потому что в этом году в Кейптауне состоится саммит БРИКС-2023.

Как в ЮАР люди реагируют на ситуацию в России? Полагаю, люди испытывают смешанные чувства. Все знают, что Россия не будет делать ничего плохого по отношению к тебе, если только ты сам сделал что-то неправильно. И Россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций. Люди в ЮАР знают, что Россия — это друг.

Отстранение российских клубов и сборных? Думаю, что это несправедливо. Очень несправедливо. Иногда в правилах не хватает последовательности. Бывает, что кто-то делает много плохого, но по отношению к ним почему-то ничего не делается. А у России был повод, были причины. Россия делает всё, чтобы защитить россиян. Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было», — сказал Сибайя.

Макбет Сибайя выступал за «Рубин» с 2003 по 2010 год и дважды выигрывал с казанцами чемпионат России.

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