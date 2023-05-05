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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Девушка Роналду первая в Испании получила новый автомобиль Smart#1

Джорджина стала владельцем электромобиля Smart.

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Источник: AFP 2022

Джорджина Родригес, девушка португальского футболиста Криштиану Роналду, стала обладательницей электромобиля Smart#1 Launch Edition. Это первый из одной тысячи таких автомобилей в Европе.

Девушка продемонстрировала автомобиль во втором сезоне сериала компании Netflix «Я — Джорджина».

Стоимость автомобиля начинается от 39 400 фунтов стерлингов. У автомобиля есть модель Premium, комфортная модель Pro+ и спортивная линейка BRABUS.





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