Девушка Роналду поздравила Месси с наградой

Лионель Месси вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо посетили гала-концерт Laureus World Sports Awards, Месси стал обладателем премии в номинации «Спортсмен года». Сборная Аргентины получила приз «Команда года». Жена Месси выложила серию фотографий в одной из своих соцсетей. Джорджина поставила лайк на фото и оставила комментарий.