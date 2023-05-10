Девушка Роналду поздравила Месси с наградой
Девушка португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес публично поздравила Месси с наградой.
Девушка португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес публично поздравила Месси с наградой.
Лионель Месси вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо посетили гала-концерт Laureus World Sports Awards, Месси стал обладателем премии в номинации «Спортсмен года». Сборная Аргентины получила приз «Команда года». Жена Месси выложила серию фотографий в одной из своих соцсетей. Джорджина поставила лайк на фото и оставила комментарий.
«Красота», — написала Родригес.
Этот комментарий стал самым популярным и собрал более 25 тысяч лайков.