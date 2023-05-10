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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Девушка Роналду поздравила Месси с наградой

Девушка португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес публично поздравила Месси с наградой.

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Источник: AP 2022

Лионель Месси вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо посетили гала-концерт Laureus World Sports Awards, Месси стал обладателем премии в номинации «Спортсмен года». Сборная Аргентины получила приз «Команда года». Жена Месси выложила серию фотографий в одной из своих соцсетей. Джорджина поставила лайк на фото и оставила комментарий.

«Красота», — написала Родригес.

Этот комментарий стал самым популярным и собрал более 25 тысяч лайков.

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