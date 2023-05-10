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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Рассматриваем коллекцию автомобилей футболиста Эрлинга Холанда

Смотрим какие автомобили у Холанда в гараже.

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Источник: The sun

Футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может похвастаться своей коллекцией автомобилей, сообщает The Sun.

Самым дорогим автомобилем в гараже футболиста является Rolls-Royce Cullinan стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов. Cullinan любят спортсмены за его роскошь, таким автомобилем владеет Криштиану Роналду.

У Эрлинга есть Range Rover Sport в максимальной комплектации, который стоит 120 тысяч фунтов стерлингов. Автомобиль оснащен массажными сиденьями со встроенной памятью.

Любимая машина Холанда — Audi RS6 Avant стоимостью 120 тысяч фунтов стерлингов. Когда он играл в Германии за дортмундскую «Боруссию», он ездил на автомобиле красного цвета. Теперь, когда он играет за «Манчестер Сити», выбрал расцветку Carbon Black.

На автомобиле Mercedes-AMG GLE Coupe, стоимостью 90 тысяч фунтов, Холанд каждый день ездит на тренировки.

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 Рассматриваем коллекцию автомобилей футболиста Эрлинга Холанда
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