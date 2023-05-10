Рассматриваем коллекцию автомобилей футболиста Эрлинга Холанда
Смотрим какие автомобили у Холанда в гараже.
Смотрим какие автомобили у Холанда в гараже.
Футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может похвастаться своей коллекцией автомобилей, сообщает The Sun.
Самым дорогим автомобилем в гараже футболиста является Rolls-Royce Cullinan стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов. Cullinan любят спортсмены за его роскошь, таким автомобилем владеет Криштиану Роналду.
У Эрлинга есть Range Rover Sport в максимальной комплектации, который стоит 120 тысяч фунтов стерлингов. Автомобиль оснащен массажными сиденьями со встроенной памятью.
Любимая машина Холанда — Audi RS6 Avant стоимостью 120 тысяч фунтов стерлингов. Когда он играл в Германии за дортмундскую «Боруссию», он ездил на автомобиле красного цвета. Теперь, когда он играет за «Манчестер Сити», выбрал расцветку Carbon Black.
На автомобиле Mercedes-AMG GLE Coupe, стоимостью 90 тысяч фунтов, Холанд каждый день ездит на тренировки.