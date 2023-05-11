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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильские футболисты Ромарио и Бебето, ставшие политиками, публично ругают друг друга

Бывшие партнеры по команде теперь в разных политических партиях.

Бразилия
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Источник: AP 2022

Бразильские футболисты, чемпионы мира в составе сборной 1994 года, а сейчас политики Ромарио и Бебето устроили ссору в СМИ.

2017 году спортсмены вошли в центристскую партию «Подемос», но позже выбрали разные пути. Ромарио, сенатор от Рио-де-Жанейро, присоединился к либеральной партии Жаира Болсонару в 2021 году, а Бебето, бывший депутат от Рио-де-Жанейро, является членом рабочей партии Лулы, которая сейчас у власти.

«Предатель. Он был моим самым большим другом, но больше им не является. Он предал меня в политике. Он соскочил с ветки. Есть некоторые вещи в жизни, которые я считаю неизменными — как в политике, так и вне ее — но когда такое случается с человеком, который тебе всегда импонировал и с которым у тебя дружеские отношения, это грустно», — сказал Ромарио в подкасте Podcast do Garotinho.

«Кто он такой, чтобы называть меня предателем? Ромарио стареет, и я думаю, что он становится склеротиком, говорит много ерунды. Я сделал честную карьеру в футболе и в политике, никогда не участвовал в подковерных играх. Он эгоист и всегда думал только о себе», — приводит слова Бебето UOL.

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