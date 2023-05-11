Сестра Роналду высказалась об отношениях с Джорджиной

Сестра португальского футболиста Криштиану Роналду Эльма Авейру ответила на сообщения о том, что она не разговаривает с девушкой брата Джорджиной.

«Вы думаете, меня волнует, что думают люди? Это люди, которые хотели бы что-то знать, но не знают ничего» — написала Эльма в ответ на вопрос подписчика в одной из своих соцсетей.

Еще одна сестра Роналду Катя Авейру недавно посетила Эр-Рияд, где проживает ее брат с семьей. Она выкладывала в своих соцсетях фотографии с Джорджиной Родригес.