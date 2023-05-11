Юный фанат Роналду повторил фирменное движение футболиста

Юный фанат футболиста очень старался изобразить фирменное празднование Роналду после того, как забил гол в ворота прямо на своей кухне.

Последние восемь лет португалец празднует забитые мячи в фирменном стиле — разбегается, высоко прыгает, разворачивается в воздухе и громко выкрикивает «Siii» (в переводе с испанского — «Дааа!»). Празднование Криштиану уже стало культовым. Его копируют футболисты и атлеты из других видов спорта, повторяют дети на футбольных полях, а еще обожают фанаты.