Агент футболиста Гарета Бэйла высказался о предложении играть за «Рексхэм»
Голливудские владельцы клуба «Рексхэм» звали Бэйла играть за команду.
Голливудские владельцы клуба «Рексхэм» звали Бэйла играть за команду.
Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни звали футболиста Гарета Бэйла в свой футбольный клуб «Рексхэм». Агент валлийца говорит, что он больше не хочет играть. Бэйл не воспринял общение в соцсетях с актерами всерьез.
«Ему льстят предложения, но все они были в шутку. Сейчас у него прекрасная жизнь, и это вполне заслуженно. Он был лучшим британским футболистом, возможно, за всю историю», — сказал Джонатан Баррнет Sky Sports.
Актеры не связывались с агентом.
«На самом деле они не говорили со мной, возможно, они говорили с Гаретом. Но Гарет больше не хочет играть в футбол. У него была прекрасная карьера, он наслаждался собой, но сейчас у него прекрасная жизнь. Он со своей семьей, а это самое главное. Он проводит много времени с детьми, и это то, что он хочет делать. Очевидно, что позже он займется и другими делами».
«Рексхэм» выиграл любительскую национальную конференцию Англии и в следующем сезоне команда будет выступать в Английской футбольной лиге. Клуб добился права выступать в дивизионе выше впервые за 15 лет.