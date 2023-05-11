Агент футболиста Гарета Бэйла высказался о предложении играть за «Рексхэм»

«Ему льстят предложения, но все они были в шутку. Сейчас у него прекрасная жизнь, и это вполне заслуженно. Он был лучшим британским футболистом, возможно, за всю историю», — сказал Джонатан Баррнет Sky Sports .

«На самом деле они не говорили со мной, возможно, они говорили с Гаретом. Но Гарет больше не хочет играть в футбол. У него была прекрасная карьера, он наслаждался собой, но сейчас у него прекрасная жизнь. Он со своей семьей, а это самое главное. Он проводит много времени с детьми, и это то, что он хочет делать. Очевидно, что позже он займется и другими делами».