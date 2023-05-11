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15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент футболиста Гарета Бэйла высказался о предложении играть за «Рексхэм»

Голливудские владельцы клуба «Рексхэм» звали Бэйла играть за команду.

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Источник: Reuters

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни звали футболиста Гарета Бэйла в свой футбольный клуб «Рексхэм». Агент валлийца говорит, что он больше не хочет играть. Бэйл не воспринял общение в соцсетях с актерами всерьез.

«Ему льстят предложения, но все они были в шутку. Сейчас у него прекрасная жизнь, и это вполне заслуженно. Он был лучшим британским футболистом, возможно, за всю историю», — сказал Джонатан Баррнет Sky Sports.

Актеры не связывались с агентом.

«На самом деле они не говорили со мной, возможно, они говорили с Гаретом. Но Гарет больше не хочет играть в футбол. У него была прекрасная карьера, он наслаждался собой, но сейчас у него прекрасная жизнь. Он со своей семьей, а это самое главное. Он проводит много времени с детьми, и это то, что он хочет делать. Очевидно, что позже он займется и другими делами».

«Рексхэм» выиграл любительскую национальную конференцию Англии и в следующем сезоне команда будет выступать в Английской футбольной лиге. Клуб добился права выступать в дивизионе выше впервые за 15 лет.

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