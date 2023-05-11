Ольга Бузова отреагировала на слова бывшего мужа, футболиста Тарасова
На прошлой неделе, футболист и бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов дал интервью, в котором, ответил на вопрос, почему он начал говорить о разводе с Бузовой спустя долгое время.
На прошлой неделе, футболист и бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов дал интервью, в котором, ответил на вопрос, почему он начал говорить о разводе с Бузовой спустя долгое время.
«Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь», — сказал Тарасов в интервью Леди Mail.ru.
«Устал??? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Аллооо, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро “Мало половин” а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене. У меня весь директ сообщениями на эту тему забит. А я свое прошлое, каким бы оно ни было, я уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое — это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего», — написала Ольга в своем телеграм-канале.