Воспитанник «Спартака» разбился во время уличных гонок на Минском шоссе

Источник: Life

32-летний экс-футболист минувшей ночью попал в серьезное ДТП на 30 км Минского шоссе. Его спорткар Nissan GT-R влетел в отбойник, после чего авто выбросило на середину дороги. В тяжелом состоянии Каракин был доставлен в реанимацию, но спасти его не удалось.

Кроме Каракина в машине находился еще один человек, он также был госпитализирован. Сообщается, что это был видеооператор, а сам Каракин в момент аварии принимал участие в уличных гонках.