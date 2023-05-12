Воспитанник «Спартака» разбился во время уличных гонок на Минском шоссе
Бывший российский футболист Александр Каракин скончался сегодня утром в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Бывший российский футболист Александр Каракин скончался сегодня утром в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
32-летний экс-футболист минувшей ночью попал в серьезное ДТП на 30 км Минского шоссе. Его спорткар Nissan GT-R влетел в отбойник, после чего авто выбросило на середину дороги. В тяжелом состоянии Каракин был доставлен в реанимацию, но спасти его не удалось.
Кроме Каракина в машине находился еще один человек, он также был госпитализирован. Сообщается, что это был видеооператор, а сам Каракин в момент аварии принимал участие в уличных гонках.
Каракин был воспитанником московского «Спартака». На его счету 33 матча в молодежном первенстве России за «Спартак» и «Динамо», где он выступал на позиции крайнего защитника. Последним профессиональным клубом игрока был «Приалит» из Реутова, который он покинул в 2014 году. В последние годы Каракин выступал в Любительской футбольной лиге.