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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Воспитанник «Спартака» разбился во время уличных гонок на Минском шоссе

Бывший российский футболист Александр Каракин скончался сегодня утром в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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Источник: Life

32-летний экс-футболист минувшей ночью попал в серьезное ДТП на 30 км Минского шоссе. Его спорткар Nissan GT-R влетел в отбойник, после чего авто выбросило на середину дороги. В тяжелом состоянии Каракин был доставлен в реанимацию, но спасти его не удалось.

Кроме Каракина в машине находился еще один человек, он также был госпитализирован. Сообщается, что это был видеооператор, а сам Каракин в момент аварии принимал участие в уличных гонках.

Каракин был воспитанником московского «Спартака». На его счету 33 матча в молодежном первенстве России за «Спартак» и «Динамо», где он выступал на позиции крайнего защитника. Последним профессиональным клубом игрока был «Приалит» из Реутова, который он покинул в 2014 году. В последние годы Каракин выступал в Любительской футбольной лиге.

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