Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Шинник
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
21
Все события
12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Наср» нашел нового тренера для Роналду

«Аль-Наср» нашел нового кандидата на пост главного тренера команды. Об этом сообщает итальянский журналист Руди Галетти.

Наверх
Источник: AP 2022

Внутри саудовского клуба продолжают обсуждать возможных кандидатов на эту должность и одним из приоритетных вариантов является нынешний главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри. В «Аль-Насре» уже готовят официальное предложение для 55-летнего итальянца.

Аллегри работал с Роналду в его первом сезоне в «Ювентусе». В 2019 году специалист покинул клуб, но два года спустя вернулся обратно. В нынешнем сезоне «Ювентус» под его руководством занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Его действующий контракт с туринским клубом рассчитан до 2025 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущий тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был отправлен в отставку 13 апреля. В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера занимает хорватский специалист Динко Еличич.

На данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на пять очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией
«Аль-Наср» нашел нового тренера для Роналду
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь