«Аль-Наср» нашел нового тренера для Роналду

Внутри саудовского клуба продолжают обсуждать возможных кандидатов на эту должность и одним из приоритетных вариантов является нынешний главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри. В «Аль-Насре» уже готовят официальное предложение для 55-летнего итальянца.

Аллегри работал с Роналду в его первом сезоне в «Ювентусе». В 2019 году специалист покинул клуб, но два года спустя вернулся обратно. В нынешнем сезоне «Ювентус» под его руководством занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Его действующий контракт с туринским клубом рассчитан до 2025 года.