«Аль-Наср» нашел нового тренера для Роналду
«Аль-Наср» нашел нового кандидата на пост главного тренера команды. Об этом сообщает итальянский журналист Руди Галетти.
«Аль-Наср» нашел нового кандидата на пост главного тренера команды. Об этом сообщает итальянский журналист Руди Галетти.
Внутри саудовского клуба продолжают обсуждать возможных кандидатов на эту должность и одним из приоритетных вариантов является нынешний главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри. В «Аль-Насре» уже готовят официальное предложение для 55-летнего итальянца.
Аллегри работал с Роналду в его первом сезоне в «Ювентусе». В 2019 году специалист покинул клуб, но два года спустя вернулся обратно. В нынешнем сезоне «Ювентус» под его руководством занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Его действующий контракт с туринским клубом рассчитан до 2025 года.
Предыдущий тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был отправлен в отставку 13 апреля. В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера занимает хорватский специалист Динко Еличич.
На данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на пять очков.