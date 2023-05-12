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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб «Нью-Йорк Сити» представил стадион стоимостью 780 миллионов долларов

Стадион будет вмещать 25 тысяч зрителей.

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Футбольный клуб «Нью-Йорк Сити» представил стадион стоимостью 780 Миллионов долларов, сообщает официальный сайт клуба.

Стадион будет располагаться в районе Квинс и вмещать в себя 25 тысяч болельщиков. В дополнение будут построены 40 тысяч квадратных футов открытых общественных пространств, школа, гостиница и магазины розничной торговли. А также 2,5 тысячи единиц доступного жилья.

Клуб планирует построить стадион, который будет финансироваться из частных источников, к сезону MLS 2027 года.

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