Футбольный клуб «Нью-Йорк Сити» представил стадион стоимостью 780 миллионов долларов

Стадион будет располагаться в районе Квинс и вмещать в себя 25 тысяч болельщиков. В дополнение будут построены 40 тысяч квадратных футов открытых общественных пространств, школа, гостиница и магазины розничной торговли. А также 2,5 тысячи единиц доступного жилья.