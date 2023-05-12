Бывший футболист сборной России Александр Мостовой будет учиться на тренера

Российский футбольный союз заявил, что бывший футболист Александр Мостовой подал документы в академию РФС для обучения на тренера, сообщает телеграм-канал организации.

«Заявление от Александра успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе “А-УЕФА+В-УЕФА” для профессиональных игроков. Ни пуха, ни пера, Александр Владимирович!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7cc86d00afb782bd&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239038&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту», «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», обладателем Кубка Португалии с «Бенфикой», победителем Кубка Интертото с «Сельтой». В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять мячей.