Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Премьер-лига
13.05
Урал
Оренбург
Все события
17:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой будет учиться на тренера

Мостовой подал документы в академию РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз заявил, что бывший футболист Александр Мостовой подал документы в академию РФС для обучения на тренера, сообщает телеграм-канал организации.

«Заявление от Александра успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе “А-УЕФА+В-УЕФА” для профессиональных игроков. Ни пуха, ни пера, Александр Владимирович!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту», «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», обладателем Кубка Португалии с «Бенфикой», победителем Кубка Интертото с «Сельтой». В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять мячей.


Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболист Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой будет учиться...
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь