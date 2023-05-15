Бывший футболист «Ливерпуля» принял участие в финале Евровидения

Рагнар Клаван выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2018 год и провел за клуб в общей сложности 53 матча, в которых забил два мяча. В 2022 году Клаван завершил карьеру в эстонском «Пайде» и сейчас регулярно выступает на эстонском телевидении. В частности, он выступал в проекте «Танцы со звездами», в котором дошел до финала.