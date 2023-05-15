Бывший футболист «Ливерпуля» принял участие в финале Евровидения
Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван принял участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2023, который завершился в минувшие выходные в английском городе Ливерпуль.
Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван принял участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2023, который завершился в минувшие выходные в английском городе Ливерпуль.
37-летний эстонец в прямом эфире огласил результаты голосования эстонского жюри, которое отдало максимальное количество баллов будущей победительнице конкурса певице Loreen из Швеции.
В своей речи Клаван также назвал Ливерпуль «изумительным городом» и произнес культовую для города фразу You'll Never Walk Alone, являющуюся гимном футбольного клуба «Ливерпуль».
По итогам Евровидения-2023 Эстония вошла в десятку лучших выступлений. Певица Alika с песней Bridges заняла на конкурсе восьмое место.
Рагнар Клаван выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2018 год и провел за клуб в общей сложности 53 матча, в которых забил два мяча. В 2022 году Клаван завершил карьеру в эстонском «Пайде» и сейчас регулярно выступает на эстонском телевидении. В частности, он выступал в проекте «Танцы со звездами», в котором дошел до финала.