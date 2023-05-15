«Уфа» может лишиться статуса профессионального клуба
Представители клуба не смогли предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.
Представители клуба не смогли предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.
В «Уфе» подтвердили возможное лишение статуса профессионального клуба:
«Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. “Уфа” действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус “Уфы”, наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени», — прокомментировали в пресс-службе «Уфы».
После 31-го тура «Уфа» с 29 очками занимает 16-е место в таблице первой лиги, отставая от зоны вылета на 4 балла. В прошлом сезоне уфимский клуб играл в РПЛ, однако в переходных матчах уступил свое место в Премьер-лиге «Оренбургу».