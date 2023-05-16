Голливудские владельцы футбольного клуба «Рексхэм» объявили об уходе 11 игроков

«Рексхэм» и его голливудские владельцы, актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни объявили список игроков, которые остаются в клубе и тех, кто его покидает.

Клуб серьезно обновляет состав в преддверии возвращения в Английскую футбольную лигу, спустя 15 лет. 11 игроков не получат новые контракты, сообщают на официальном сайте «Рекхэма».

Лиам МакАлинден получит от клуба предложение о новом контракте, а Аарон Батлер, Скотт Джеймс, Марк Ховард, Энтони Форд и звездный нападающий Пол Маллин продлят свои текущие соглашения. Молодой игрок Оуэн Кушион также получит свой первый профессиональный контракт.