Голливудские владельцы футбольного клуба «Рексхэм» объявили об уходе 11 игроков
Руководство клуба начинает перестройку.
Руководство клуба начинает перестройку.
«Рексхэм» и его голливудские владельцы, актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни объявили список игроков, которые остаются в клубе и тех, кто его покидает.
Клуб серьезно обновляет состав в преддверии возвращения в Английскую футбольную лигу, спустя 15 лет. 11 игроков не получат новые контракты, сообщают на официальном сайте «Рекхэма».
Лиам МакАлинден получит от клуба предложение о новом контракте, а Аарон Батлер, Скотт Джеймс, Марк Ховард, Энтони Форд и звездный нападающий Пол Маллин продлят свои текущие соглашения. Молодой игрок Оуэн Кушион также получит свой первый профессиональный контракт.
По поводу бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Бена Фостера, который перешел в «Рексхэм» по краткосрочному соглашению до конца сезона, решение пока не принято. В клубе говорят, что с ним будет проведена беседа о его будущем. Кай Эванс также находится в неопределенности, клуб ждет, когда он будет достаточно здоров для тренировок, чтобы принять решение о контракте.