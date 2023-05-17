Журналист рассказал о размеренной жизни девушки Роналду
Телеведущий заявил, что Джорджине нравится роскошная жизнь в Саудовской Аравии.
Телеведущий заявил, что Джорджине нравится роскошная жизнь в Саудовской Аравии.
Португальский телеведущий Лео Каейру заявил, что девушке Криштиану Роналду Джорджине Родригес нравится ее образ жизни.
Роналду зарабатывает 200 миллионов евро в год в клубе Саудовской профессиональной лиги «Аль-Наср». При этом в СМИ часто высказывают предположения, что футболиста не устраивает жизнь на Ближнем Востоке, а его девушка Джорджина хочет поскорее вернуться в Испанию.
Телеведущий Лео Каейру опроверг эти заявления отметив, что Родригес ведет роскошную жизнь в Эр-Рияде, которая ей нравится.
«Теперь они чувствуют себя в Саудовской Аравии комфортно. Джорджина проводит дни в торговом центре. Она чувствует себя действительно расслабленно. Если бы она не чувствовала себя так, она бы не гуляла целыми днями. При этом она тащится в торговый центр в шубе. Ничего другого Джорджине Родригес делать не нужно. У нее все есть», — сказал Каейру.